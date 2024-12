Cantù sarebbe il comune che ha cementificato di più nell’intera provincia di Como. Nel 2023, quindi, sarebbe proprio il Canturino il territorio in cui è stato versato più cemento, consumando suolo verde che – ricordano gli ambientalisti – resta una risorsa non rinnovabile e fondamentale per l’ambiente, la natura, l’agricoltura e la salubrità dell’aria.

Secondo i dati relativi alla provincia di Como, emersi dal Rapporto nazionale sul consumo di suolo in Italia, presentato dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente, nel corso del 2023 a Cantù sarebbero stati cementificati 3,29 ettari. Insomma, come sottolineato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, è come se sul suolo comunale fossero sparite porzioni di terreno naturale pari a quasi 5 campi da calcio di Serie A.

Lo stesso dato è stato registrato a Cirimido. Seguono, nella classifica provinciale, Cucciago, Cadorago, Carimate e Vertemate con Minoprio, che hanno superato i 2 ettari ciascuno di cementificazione soltanto nel 2023. Chiudono Mariano Comense, Carugo e Carbonate che hanno cementificato per oltre 1 ettaro ciascuno.

Le associazioni ambientaliste, inoltre, osteggiano il progetto della Canturina bis, una nuova arteria stradale che determinerebbe un ulteriore consumo di suolo, anche in aree naturalistiche.