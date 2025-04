Quasi 270mila euro dalla Regione Lombardia alla provincia di Como per gli enti gestori delle riserve naturali lariane. Il piano, per un ammontare complessivo di un milione e 750mila euro, è stato presentato dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e approvato oggi dalla giunta.

Le risorse dovranno essere utilizzate dagli enti gestori delle riserve naturali non comprese all’interno di parchi regionali per effettuare interventi di salvaguardia della biodiversità, di manutenzione straordinaria, di conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale e di riqualificazione delle sedi, dei centri visita, di altri edifici e delle infrastrutture presenti all’interno dei confini delle riserve naturali.

Nel Comasco sono sei i progetti finanziati per 269.500 euro e riguardano il Lago di Montorfano, il Sasso Malascarpa, progetto in comune con Lecco, il Lago di Piano, la Valle Bova, la Valsolda e il Pian di Spagna – Lago di Mezzola, progetto in comune con Sondrio, che vede il contributo maggiore, di 66.500 euro.

“Con questo importante stanziamento – ha dichiarato l’assessore Comazzi – gli enti gestori delle riserve naturali della Lombardia potranno effettuare interventi che aspettavano da tempo”.

“Le riserve naturali sono un bene fondamentale per la biodiversità e un elemento prezioso del paesaggio della Lombardia. – commenta Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Grazie a questa iniziativa, Regione Lombardia conferma il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

“Ci dimostriamo nei fatti e non a parole amici dell’ambiente e delle realtà che lo preservano e lo tutelano in modo concreto e capillare – dichiara Sergio Gaddi, consigliere regionale di Forza Italia – A beneficio non solo delle comunità di riferimento ma anche dei tanti turisti internazionali che hanno scelto il Lario quale meta di elezione”.