I dati presentati durante la prima delle Giornate del turismo del Lago di Como di scena a Lariofiere di Erba evidenziano una importante crescita del settore. Un comparto molto importante per il territorio che vede un aumento anche delle attività dedicate. Restano tuttavia dei nodi da risolvere in vista anche dell’importante evento di Milano-Cortina 2026, un treno da cogliere anche per il territorio lariano. Tra le criticità che dovranno trovare una soluzione: il personale, le abitazioni e i trasprti.