Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente avvenuto a Carugo alle 11 di oggi. Il giovane era in sella a una moto e avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la via Cadorna. Ancora da chiarire la causa dell’incidente. La moto è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un palo di cemento. Nell’impatto, il giovane ha riportato un grave trauma al torace e all’addome. E’ stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano, ma le cure sono state vane. Poco dopo l’arrivo nel nosocomio la notizia del decesso.