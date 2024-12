Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio a Solbiate con Cagno. Un uomo di 78 anni è stato investito da un’auto mentre camminava nella frazione di Solbiate, in via Como. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale del paese. Nell’impatto, il 78enne ha riportato ferite e traumi gravissimi. Subito sono stati allertati i soccorsi. Vista la gravità della situazione è stato inviato anche l’elicottero. L’uomo era in arresto cardiocircolatorio quando è stato soccorso ed è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Varese.