Sospesa dalla polizia di Stato l’attività di una sala slot di via Anzani, a Como. Il provvedimento di sospensione della licenza, notificato questa mattina, ha una validità di 20 giorni. La misura è il risultato delle attività svolte dalla polizia di Stato e dei ripetuti controlli.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito di una generale intensificazione dei servizi di vigilanza. I controlli, in particolare, sono rivolti agli esercizi pubblici che potrebbero diventare punto di ritrovo di persone pericolose e con rischi per l’ordine pubblico. Particolare attenzione è stata riservata proprio alla zona di via Anzani, più volte oggetto di un’intensa attività di prevenzione e repressione da parte della Polizia.

È in questo contesto che il questore di Como Marco Calì ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale attivo nel settore delle sale slot.

Dalle indagini, infatti, è stato accertato che il locale pubblico era spesso frequentato da persone già note alle forze dell’ordine e non vi era il rispetto delle regole di settore.