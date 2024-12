Due agenti della polizia locale di Como sono stati premiati per aver salvato, il 9 novembre scorso, un adolescente che era caduto in bicicletta ed era ferito in modo grave. I due operatori, l’assistente esperto Marco Santoro e l’agente Erica Manfredi, hanno notato il ragazzo oltre il guardrail, in posizione poco visibile. Era in condizioni gravissime per le ferite. Gli agenti hanno allertato i soccorsi e contemporaneamente hanno bloccato un’ambulanza di passaggio. Gli operatori hanno effettuato i primi soccorsi in attesa dell’unità mobile inviata da Areu. Il ragazzo è stato portato in ospedale in gravi condizioni ma è stato salvato grazie alla prontezza degli agenti.

I due sono stati premiati durante la terza edizione del Forum Polizia Locale, momento di alta formazione nazionale, tenutosi a Bergamo fiera ieri e oggi. Presenti alla premiazione il comandante della Polizia Locale di Como Vincenzo Aiello, il vicecomandante Sergio d’Angelo, e l’assessore Michele Cappelletti.