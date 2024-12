Minacce continue, aggressioni fisiche e verbali, danni in casa e furto di contanti. Una situazione ormai insostenibile per una famiglia di Alta Valle Intelvi che, esasperata, ha chiesto durante la notte tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, l’aiuto dei carabinieri. L’intervento dei militari della compagnia di Menaggio nell’abitazione ha poi portato all’arresto di un 30enne.



La richiesta di soccorso è arrivata dai genitori e dal fratello dell’arrestato che per lungo tempo hanno vissuto in un clima di violenza e paura. Arredi e soprammobili di casa distrutti e poi botte e minacce, il denaro che spariva.

Non soltanto la difficile situazione in famiglia, i carabinieri hanno anche denunciato il 30enne per il furto di un’auto avvenuto nella serata di ieri a Menaggio, furto che era stato denunciato dalla proprietaria, una donna di 55 anni. Dopo le verifiche e gli accertamenti l’uomo è stato portato al carcere del Bassone.