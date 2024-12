Incendio al vano motore di un autobus questa mattina alle 9.45 in via Battisti a Binago. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile per la messa in sicurezza del mezzo in fiamme. L’autista sarebbe prontamente intervenuto con gli estintori. Non si segnalano feriti. È intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità.