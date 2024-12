Natale a Como, la navetta “ASF 4 Xmas” che percorre l’anello lungo le mura della città, presentata nelle scorse settimane, diventa gratuita con il contributo del Comune. Si tratta di un autobus elettrico di 10 metri decorato a tema. Al suo interno, un autista Babbo Natale accoglie le famiglie tra luci, musica e addobbi natalizi e regala dei dolcetti a tutti i bambini. Il servizio sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione “Como…che incanto”, da domani fino al 6 gennaio, solo nei giorni di sabato e domenica dalle 13.50 alle 19.30.

Nel suo tragitto, ASF 4 Xmas parte da piazza Cavour e percorre Lungo Lario Trieste, viale Cavallotti, viale Varese, svolta poi verso le fermate di piazza Vittoria e Battisti, per poi immettersi su via Nazario Sauro e, da lì, completare l’anello passando da piazza Verdi e tornando in piazza Cavour.

“L’obiettivo è avvicinare le famiglie e, in particolare, i più giovani, al mondo del trasporto pubblico su gomma, in modo piacevole e divertente, – spiegano ASF e Comune – regalando anche un piccolo momento di gioia a bordo di uno dei nuovissimi mezzi di ASF Autolinee”.