Nonostante i rincari, con gli skipass che in tre anni sono aumentati del 30% (e del 4,1% nell’arco di 12 mesi), sono molti gli italiani che non rinunciano alle vacanze. Si stima che per le festività natalizie siano 11,5 milioni gli italiani pronti a partire. Anche se l’Istat taglia le stime di crescita, chi può si concede qualche giorno di relax lontano da casa. Succede anche a Madesimo, dove le strutture ricettive sono già sold out.

Lo confermano ai microfoni di Etv il sindaco di Madesimo, Daniela Pilatti, il direttore della scuola sci Ezio Pilatti e Francesca Cervieri, direttore del consorzio turistico di Madesimo.