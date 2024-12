La Polizia di Stato ha revocato la licenza alla sala scommesse di piazza della Tessitrice a Como. Il provvedimento, firmato dal questore di Como Marco Calì è il risultato di una serie di controlli nel locale, al quale era già stata sospesa la licenza nell’ottobre dello scorso anno e ad agosto.

L’intervento di oggi segue quello di ieri in via Anzani, quando è stata sospesa l’attività di una sala slot. Le attività rientrano nel piano dei controlli in una zona particolarmente sensibile della città, nella quale in più occasioni i cittadini stessi hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.