Il carovita inciderà, e non poco, sul Natale, saranno feste all’insegna del risparmio e con gli acquisti in calo non mancheranno, a cascata, le difficoltà per le attività commerciali che di solito in questo periodo. Tra rincari per pranzi e cenoni, spesa, regali, addobbi e viaggi le prospettive non sono rosee. Almeno stando alle analisi del Centro Consumatori Italia, il cui presidente Rosario Trefiletti, ha parlato di “situazione pessima”. Rivedi qui l’intervista completa a Etg+Today.

Tra i settori che più risentiranno delle difficoltà economiche e dello scarso potere d’acquisto delle famiglie rientra l’abbigliamento ma si risparmierà anche sul cibo.

Sul fronte turistico, infine, un’ultima amara riflessione. Gli stranieri verranno in Italia ma gli Italiani viaggeranno meno o ridurranno i giorni di vacanza. Attenzione poi – dice Trefiletti – a leggere i dati delle prenotazioni negli alberghi e nei ristoranti: “Il 10% degli italiani è benestante, parliamo di quasi 6 milioni di persone che da soli bastano a riempire alberghi e ristoranti” ha concluso Trefiletti.