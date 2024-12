Fanno razzia di prodotti tra gli scaffali di un supermercato di Como e tentano di oltrepassare le casse: due 20enni tunisini sono stati denunciati dalla polizia di Stato.

I due, ieri pomeriggio, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. I due ventenni senza fissa dimora, entrambi irregolari sul territorio, sono già noti alle forze dell’ordine.

Il furto risale proprio alla giornata di ieri, quando i due tunisini hanno trafugato merce esposta tra gli scaffali di un supermercato di via Carloni. È stata la guardia di sicurezza a richiedere l’intervento di una volante dopo aver notato i giovani nascondere prodotti nei giubbotti e nello zaino. Dopo aver pagato esclusivamente una confezione di thè freddo e aver oltrepassato la cassa, la guardia di sicurezza è intervenuta, fermandoli. Una volta giunti sul posto i poliziotti della volante hanno controllato a fondo i due 20enni, trovandogli addosso merce dal valore complessivo di 220 euro.