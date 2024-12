(ANSA) – RIVOLTO, 07 DIC – "La Protezione civile appartiene a tutti e non ha colore politico, è patrimonio di tutta la comunità". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, all’aerobase di Rivolto (Udine) alla 23/a Giornata del Volontario di Protezione civile. "Come Governo, all’epoca, abbiamo voluto intervenire rapidamente rispetto alla responsabilità penale dei volontari – ha aggiunto – e devo ringraziare il ministro Musumeci, per la capacità dimostrata di dare risposte immediate per le esigenze di sicurezza dei volontari, che hanno diritto a operare senza essere criminalizzati per quello che fanno". Ciriani ha, inoltre, precisato che il Governo è intervenuto con 43 milioni di euro per fare fronti ai danni enormi provocati dalle devastanti grandinate che hanno colpito il Friuli nell’estate 2023. "La natura ci presenta il conto ogni anno – ha concluso – ma l’incuria è un delitto contro il buon senso e la buona amministrazione. Serve una cultura della prevenzione che sia patrimonio di ogni cittadino italiano e servono amministratori coraggiosi, che sappiano fare e decidere prima e non dopo. Abbiamo bisogno di una Protezione civile nazionale che viaggi come quelle migliori, ad esempio quella del Friuli Venezia Giulia: nessuno si salva da solo, ma se saremo tutti uniti, dal Friuli alla Sicilia, sapremo affrontare i momenti più drammatici che si presenteranno, dando un messaggio di fiducia e di speranza a un’Italia bellissima, ma purtroppo tanto fragile". (ANSA).