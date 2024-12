La Pallacanestro Cantù torna al PalaDesio per affrontare, nel giorno dell’Immacolata, l’Urania Milano alle ore 18. Una partita che assume una notevole rilevanza per la classifica del campionato, visto che le due squadre sono appaiate a quota 18 punti.

Per i brianzoli sarà possibile l’esordio del nuovo acquisto Dustin Hogue, che è stato tesserato in tempo utile per questa sfida.

Gran parte del merito dell’ottimo avvio di stagione dei milanesi va all’emergente coach Marco Cardani, alla sua prima stagione da capoallenatore in A2, che è riuscito a imprimere subito un’identità chiara alla squadra. Il perno del quintetto è Andrea Amato, alla terza stagione con il club, dove sta finalmente trovando quella continuità di prestazioni che gli è a lungo mancata in carriera. Il playmaker, promosso capitano in estate, viaggia a oltre 11 punti e quasi 6 assist di media.

“Sarà una partita delicata, perché l’Urania ha fatto una prima parte di stagione estremamente buona e in questo momento siamo appaiati in classifica, e anche perché veniamo da una brutta prestazione domenica scorsa e quindi abbiamo voglia di ripartire. – ha detto l’allenatore di Cantù, Nicola Brienza -. Ci aspetta una partita complicata, perché loro possono sembrare a molti una sorpresa, ma in verità hanno tanta qualità e una squadra che ha come fiore all’occhiello Alessandro Gentile. Attorno a lui hanno saputo costruire una formazione chiaramente che si integra benissimo con le sue qualità, grazie a giocatori di grande esperienza e qualità come Udanoh, Potts e Amato, tutti giocatori che si incastrano perfettamente e quindi – conclude – questa posizione in classifica conferma in realtà quella che è la qualità del loro roster”.

Squadre sul parquet di Desio domani alle 18.