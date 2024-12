Natale è il momento più magico dell’anno, tanto atteso, occasione per trascorrere giornate di serenità e allegria, riscoprendo, con calma, quanto di bello ci circonda. Proprio per questa occasione il Fai -il Fondo per l’ambiente italiano– invita a visitare i suoi beni calati in una incantevole atmosfera natalizia. Fino a lunedì 6 gennaio 2025 sono in programma oltre 40 eventi che coinvolgeranno 22 beni del FAI, in tutta Italia.

In provincia di Como, sarà possibile visitare Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda.



Villa del Balbianello ospiterà questa sera, 7 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, “La Notte dei Presepi”, per ammirare l’esposizione dei manufatti a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra per tutto il periodo delle festività. Durante le due serate, dopo la visita della Loggia Durini, del Museo delle Spedizioni e della Stanza dell’Arte Primaria, la Loggia Segrè ospiterà due scene che celebrano la tradizione presepiale italiana. L’Adorazione dei Magi e Gloria degli angeli, opera del maestro presepista Giuseppe Ercolano, è un tributo alla Natività in perfetto stile napoletano. La Vigilia di Natale, invece, è una scena ambientata nella Como di fine Ottocento dove, sullo sfondo di Piazza San Fedele, una famiglia lombarda si riunisce nel rito della preparazione del presepe. La serata sarà allietata da musica natalizia e alle ore 18.30 panettone e vin brûlé offerto a tutti i visitatori.

I presepi resteranno in mostra fino al 6 gennaio 2025.

Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda si affaccia sulla sponda italiana del Lago di Lugano. La villa conserva libri e ricordi dello scrittore Antonio Fogazzaro, che qui scrisse e ambientò il suo capolavoro Piccolo mondo antico. Un viaggio nell’Ottocento, tra arredi, quadri e oggetti di squisito gusto, per rievocare luoghi, personaggi e storie del celebre romanzo.