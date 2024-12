Parcheggi completi, vie dello shopping piene, sacchetti e primi movimenti nei negozi. A Como, nonostante il freddo e le temperature in picchiata, nel weekend dell’Immacolata, come da tradizione, entrano nel vivo gli acquisti natalizi e chi non compra si concede comunque una passeggiata in centro alla scoperta degli eventi organizzati per le feste accompagnati dalla musica in filodiffusione.



Nel pomeriggio famiglie e bambini a Palazzo Natta per le favole nel bosco incantato che verranno proposte anche domani, domenica 8 dicembre, alle 15 e alle 15.45. Poi un giro ai mercatini di piazza Perretta e sul lungolago e una foto in piazza Duomo davanti al grande albero.

Per quanto riguarda la viabilità e i posteggi, già a metà pomeriggio, risultava pieno l’autosilo di viale Lecco, mentre una lunga fila di auto si accingeva ad entrare in quello di via Auguadri che – come spiegato dal Comune – dopo la rivoluzione della sosta della scorsa primavera e lo stop agli abbonamenti mette ora a disposizione più posti.



Sul fronte delle compere saranno determinanti per il commercio le prossime settimane. Tra carovita e potere d’acquisto ridotto anche i comaschi stringeranno la cinghia e cercheranno di risparmiare.