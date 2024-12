Asfaltatura di via Borgovico, lavori rimandati: saranno le temperature a stabilire quando si potrà procedere. Lo spiega il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Il progetto esecutivo, informa il primo cittadino, è stato confermato nel corso della settimana che si è appena conclusa. Per il Comune, quindi, è tutto pronto, ma servono le condizioni meteorologiche ideali per procedere. “L’operazione è finanziata, i soldi sono stati stanziati, peccato che servano le temperature appropriate. Se devo asfaltare di notte, al momento non è possibile perché la temperatura non è quella giusta“, ha sottolineato il sindaco di Como.

L’asfaltatura di via Borgovico, però, non è rimandata alla prossima primavera. “I lavori cominceranno nelle prime giornate calde, appena la temperatura si alzerà un po’”, ha precisato il sindaco Rapinese. L’amministrazione comunale si era fissata l’obiettivo di procedere entro la fine dell’anno, ma con l’inverno che ormai si fa sentire si inizierà con ritardo. Nel frattempo, la strada resta piena di buchi e avvallamenti per cui è bene procedere con prudenza.

Occhi puntati anche su un’altra zona di Como. Venerdì 6 dicembre in giunta comunale, fa sapere il sindaco, è stato “finalmente deliberato il progetto esecutivo di via Castel Carnasino“. Per il primo cittadino si tratta di uno “scempio” che ostacola fortemente i disabili. “Abbiamo deliberato – prosegue il sindaco – non solo il rifacimento del marciapiede, ma anche di tutto il corrimano”.