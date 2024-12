Vittoria della Pallacanestro Cantù, che nel campo di casa, a Desio, trionfa sull’Urania Milano. 81-51 il risultato finale. Per i brianzoli, partita controllata per tutti i 40 minuti.

Possamai e Gentile aprono le danze in un avvio di partita segnato dall’equilibrio. I padroni di casa trovano il primo break con McGee e Basile, guadagnando tre possessi di vantaggio. La tripla di De Nicolao vale il primo vantaggio in doppia cifra. Nel travolgente primo quarto dei biancoblu c’è spazio anche per i primi punti di Hogue, che contribuiscono al 28-16 finale.

Hogue è protagonista anche dell’avvio del secondo parziale, in cui Cantù continua a fare la voce grossa e tocca il +20 con Baldi Rossi. L’Urania si affida a Gentile per ridurre il divario, ma i biancoblu rimangono sempre in controllo. Nel finale gli uomini di Brienza allungano ancora con Moraschini e Baldi Rossi va all’intervallo sul 53-27.

Il conto del massimo vantaggio viene aggiornato ancora a inizio secondo tempo, quando Cantù supera le trenta lunghezze di vantaggio. Cantù non abbassa il livello dell’intensità difensiva e l’Urania continua a faticare. Il canestro di Hogue chiude il terzo quarto sul 73-41. Con il risultato ormai in ghiaccio, i canturini possono giocare senza affanni gli ultimi dieci minuti del match. Nel finale spazio anche per i giovani Beltrami e Viganò. Finisce, come detto, 81-51.

L’esordio di Hogue

Non è tardato ad arrivare neppure il commento di Dustin Hogue, al suo esordio con i canturini. “Bella partita, è stata una prestazione che mi soddisfa, spero di continuare così. È stato un primo test per me, mi sono sentito bene, era la partita perfetta per tornare in campo. Mi sono inserito in una squadra forte già prima del mio arrivo. Obiettivo è vincere più partite possibile e faremo di tutto per raggiungerlo”, ha detto al termine del match.