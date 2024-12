Al triplice fischio finale Venezia-Como termina 2-2. Partita da brividi e non solo per il clima avverso. Quattro gol chiudono il match allo stadio Pier Luigi Penzo, con una rete annullata al Venezia proprio allo scadere della gara.

A passare in vantaggio al 16′ è il Venezia di Eusebio Di Francesco, grazie a un gol – in definitiva – è stato attribuito a Nicolussi Caviglia. Pareggiano gli uomini di Fabregas grazie a un autogol di Candela al 49′ e sette minuti dopo, al 56′, ribaltano la partita con un gol di Andrea Belotti. Il vantaggio dei biancoblu, tuttavia, dura poco perché al 69′ Gaetano Oristagno mette a segno il definitivo 2-2. Momenti da brivido negli ultimissimi minuti di gioco. All’87’, infatti, il centrocampista Nicolussi Caviglia mette in rete un altro gol e il Venezia passa momentaneamente in vantaggio per 3-2 sui lariani. Il var però attesta una posizione di fuorigioco di Pohjanpalo prima del tiro di Nicolussi: si resta, in definitiva, sul 2-2