Comaschi premiati all’autodromo di Monza in occasione della consegna dei riconoscimenti per i protagonisti della Lombardia Rally Cup. Un campionato organizzato dagli Automobile Club regionali che comprendeva il Rally dei Laghi a Varese, il Rally Prealpi Orobiche a Bergamo, la Coppa Valtellina, il Rally Valli Oltrepò a Pavia, il Rally 1000 Miglia a Brescia e, infine, il Trofeo Villa d’Este Aci Como. Proprio l’Aci Como era rappresentato dal presidente Enrico Gelpi e dal direttore Roberto Conforti.

Nella classifica assoluta successo del sondriese Moreno Cambiaghi. Per quanto riguarda i lariani, Simone Baruffini si è piazzato terzo nella graduatoria riservata ai piloti, mentre Nicolas Fioroni è giunto secondo tra i navigatori. Lucia Curti è stata la migliore navigatrice Over 55. La stessa Curti ha primeggiato nella classe A5 con il pilota Paolo Libertini. Paolo Baruffini ha chiuso in testa in classe N2, mentre Alex Mangeruca si è imposto in classe RS1.6+. Successo, infine, per Giorgio Orlando Bassi tra i piloti in classe A6.