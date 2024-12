Marco Butti tra i piloti e Mauro Turati tra i copiloti sono stati i migliori comaschi al Monza Rally Show. La gara è andata in scena all’autodromo nazionale da venerdì a questa mattina. In totale nove prove speciali disegnate in pista e nelle vie adiacenti. Successo finale per i varesini Andrea Crugnola e Andrea Sassi, su Citroen C3, davanti ai bulgari Nicolay Gryazin-Konstantin Alexandrov (Skoda Fabia) e ai neozelandesi Hayden Paddon-John Kennard (Hyundai i20).

Per quanto riguarda la truppa comasca, l’unico ritiro è stato quello di Pietro Porro, per una uscita di strada con la sua Toyota nella giornata di venerdì. Poi, curiosamente, i lariani si sono piazzati tutti tra il settimo e decimo posto.

Settima piazza per il navigatore Mauro Turati, che ha letto le notte al bergamasco Alessandro Perico (Skoda Fabia). Ottavo per il giovane pilota porlezzese Marco Butti, con alle note Flavio Zanella, su Citroen C3. Alle sue spalle lo svizzero – originario però di Grandola – Kevin Gilardoni, con Corrado Bonato, pure su Citroen C3. A chiudere la top ten il figlio d’arte Matteo Fontana (Toyota Yaris) con alle note il nonno Luigi.

Un Monza Rally Show che ha chiuso la stagione dei rally lombardi 2024. Nella circostanza l’autodromo ha anche ospitato la premiazione finale del campionato Lombardia Rally Cup, voluto dagli Aci lombardi (QUI l’articolo). Nel 2025 si riparte nel fine settimana del 1° marzo, con il Rally dei Laghi a Varese. Il calendario è già stato definito (QUI l’articolo).