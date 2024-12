Pronto intervento a Oria Valsolda: contenuto uno sversamento di idrocarburi nel Ceresio grazie alla collaborazione tra autorità di bacino, vigili del fuoco e pompieri svizzeri

In seguito alla segnalazione di uno sversamento nel lago Ceresio, i vigili del fuoco di Como, provenienti dal distaccamento di Menaggio, hanno immediatamente contattato il direttore dell’autorità di bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla che ha messo a disposizione ulteriori risorse per limitare il danno.

Il monitoraggio dell’area proseguirà anche nelle ore successive allo sversamento per verificare che non ci siano eventuali residui di idrocarburi ed evitare ulteriori rischi per l’ambiente e la biodiversità del lago.

La collaborazione tra Italia e Svizzera

L’operazione ha richiesto l’intervento di galleggianti di contenimento per circoscrivere lo sversamento e della motovedetta ABL1, necessaria per il trasporto e il posizionamento del materiale nel punto critico. Fondamentale anche il contributo dei pompieri di Melide, che hanno collaborato alle operazioni di imbarco del materiale necessario dal porto di Campione d’Italia.

Maurizio Tumbiolo, direttore dell’autorità di bacino, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia operativa. “Anche in un contesto limitato, ma pur sempre emergenziale, la collaborazione fra istituzioni ha determinato l’ottimo risultato”, ha spiegato. E ancora: “L’intervento rappresenta un esempio concreto di efficienza e cooperazione tra enti italiani e svizzeri per la tutela dell’ambiente lacustre”.