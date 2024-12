Senso unico alternato sulla provinciale 13 “della Valle d’Intelvi”, nel Comune di Argegno. Per consentire la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da semaforo dal 9 al 20 dicembre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e poi dalle ore 13.30 alle ore 16.30, in modalità non continua. Fanno eccezione i weekend.