Prima la minaccia con un’arma, poi costringono a consegnare l’incasso giornaliero. Infine, la fuga a bordo di un’auto con targa italiana. È successo ieri intorno alle 19.30 in un distributore di benzina in via San Gottardo, a Balerna.

Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale, tre rapinatori a volto coperto sono entrati nel distributore e hanno minacciato con un’arma una dipendente, facendosi consegnare del denaro. Poi hanno fatto perdere le proprie tracce. Scattate immediatamente le ricerche, finora rimaste senza esito. Al lavoro degli agenti della polizia cantonale si sono uniti anche gli uomini della polizia comunale di Chiasso e dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC).