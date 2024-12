A Desio, la Pallacanestro Cantù trionfa sull’Urania Milano: 81-51 il risultato finale. Per i brianzoli, partita controllata per tutti i 40 minuti. A termine del match, coach Nicola Brienza ha commentato soddisfatto la prestazione dei suoi ragazzi.

“Abbiamo fatto sicuramente una partita di grande energia. Domenica scorsa non eravamo riusciti a dare il giusto impatto alla partita e oggi invece l’abbiamo fatto decisamente meglio”. Comincia così il discorso dell’allenatore canturino, che poi prosegue: “Questo deve essere il nostro imprinting. Più velocemente sapremo raggiungere questo tipo di intensità di gioco con continuità e prima riusciremo ad avere continuità anche di risultati all’interno del nostro campionato”.

In merito al match contro l’Urania Milano, ha aggiunto: “Oggi siamo stati bravi a dare subito una linea alla partita e a essere molto aggressivi. Tutti i 12 ragazzi oggi hanno fatto una buonissima prestazione e siamo riusciti a fare, soprattutto nel primo tempo, tanti contropiedi e a giocare in velocità. La percentuale al tiro ci ha permesso di gestire la partita e di andare in controllo nella seconda parte. Quindi bene così”.

“Però – ha concluso coach Brienza – adesso arriva il vero step da fare: la vera difficoltà, dopo una bella partita come quella contro l’Urania Milano, è avere la continuità per fare lo stesso anche mercoledì e poi anche domenica prossima”.

I brianzoli, infatti, saranno di nuovo in campo mercoledì 11 dicembre alle 20.30 contro Cremona, sempre a Desio.