(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Un inizio settimana caratterizzato dal persistere di piogge e neve, anche a bassa quota, su tante regioni. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "L’ingresso delle correnti fredde sui nostri mari – spiega – favorirà la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge battenti e temporali già dalla giornata odierna e fino a martedì in particolare al Centrosud e sulle due Isole Maggiori". Sugli Appennini saranno possibili delle nevicate intense a partire dai 1200-1400 metri di quota. Il Nord verrà interessato solo marginalmente. "Tuttavia – continua Sanò – non è escluso a priori il rischio di nevicate fino a bassissima quota (300-500 metri) specie sulle Dolomiti, su ovest Piemonte e in Emilia Romagna". Dopo una breve pausa intorno a metà settimana, un nuovo vortice ciclonico si affaccerà tra giovedì 12 e venerdì 13, riportando un modesto peggioramento del meteo su gran parte del Centrosud. Questa perturbazione darà i suoi maggiori effetti nella giornata di sabato 14. Nel dettaglio: – Lunedì 9. Al Nord: pioggia e neve in collina su Emilia Romagna e Piemonte. Al Centro: instabile sulle coste tirreniche e in Sardegna. Al Sud: maltempo sulla Calabria tirrenica. – Martedì 10. Al Nord: ancora un po’ instabile in Emilia Romagna e basso Piemonte. Al Centro: piogge sparse su Umbria e Lazio, occasionali sulle Adriatiche. Al Sud: piogge su Campania, Basilicata e cosentino. – Mercoledì 11. Al Nord: nubi sparse in pianura, soleggiato sulle Alpi. Al Centro: in prevalenza asciutto. Al Sud: piogge sulla Campania. – Tendenza: breve pausa anticiclonica, poi modesta perturbazione (ANSA).