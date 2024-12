Morta sola in casa e trovata dopo un anno, oggi si sono celebrati nella parrocchia di Rebbio (quartiere di Como) i funerali di Nirvana Brkic. La donna di 57 anni nata a Fiume e trovata senza vita da un addetto del Comune venerdì 29 novembre.

Una celebrazione a cui la comunità di Rebbio ha voluto prendere parte rispondendo all’invito di don Giusto Della Valle nei giorni scorsi. E proprio il parroco nell’omelia ha ricordato l’importanza dell’esserci, di essere presenti e di prendersi cura coltivando le relazioni di vicinato. “Un’umanità in cui ci si cura del prossimo, perchè nessuno si perda” questo il riferimento alla lettura. “Vivere in una città in cui una persona muore così è un pugno nello stomaco” ha sottolineato il parroco.

Per l’amministrazione comunale presente il vicesindaco Nicoletta Roperto e la consigliera comunale di opposizione, Patrizia Lissi, che vive nel quartiere.

Il Comune si è occupato delle spese della tumulazione.