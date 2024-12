(ANSA) – ROMA, 10 DIC – La tempesta dell’Immacolata si ferma per 2 giorni sull’Italia: ancora maltempo specie su Emilia Romagna e Basso Tirreno. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la stazionarietà del vortice, sceso negli scorsi giorni dalle zone polari e che ha portato abbondanti nevicate su Alpi e Appennino settentrionale anticipando la stagione sciistica. Adesso il problema è la pioggia che cade ancora insistente e fonde in parte la neve caduta a bassa quota: i fiumi tendono ad ingrossarsi e persiste l’allerta al Nord, mentre anche al Sud vige un livello di attenzione alto a causa di rovesci e temporali, specie sul Basso Tirreno, osserva Tedici. In sintesi, la trottola ciclonica della Tempesta dell’Immacolata provoca ancora effetti importanti a distanza di 48 ore, sia a Nord che a Sud; anche il vento resta sostenuto sul Nord-Est e sulle Isole Maggiori, ma tra poco tutto cambierà. Dall’11 al 13 dicembre il tempo tornerà in prevalenza asciutto anche se le temperature resteranno sotto la media del periodo e ci saranno anche locali gelate notturne; ma attenzione, dal weekend un altro insidioso ciclone guasterà nuovamente il tempo. Da sabato sono previste piogge intense specie sul versante tirrenico, con qualche fenomeno anche al Nord; domenica i rovesci più intensi colpiranno ancora il Centro-Sud per un inizio di dicembre decisamente perturbato e piuttosto freddo. Nel dettaglio: – Martedì 10. Al Nord: ancora instabile in Emilia Romagna e basso Piemonte. Al Centro: piogge sparse su Umbria, Toscana, Sardegna e Lazio. Al Sud: piogge su Campania, Basilicata e cosentino. – Mercoledì 11. Al Nord: nubi sparse in pianura, soleggiato sulle Alpi. Al Centro: in prevalenza asciutto. Al Sud: piogge sulla Campania. – Giovedì 12. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: poco nuvoloso. – — – Tendenza: peggiora nel weekend, specie al Centro-Sud. (ANSA).