Addio al porfido arriva l’asfalto. Non appena le temperature lo consentiranno via Milano – nella zona di San Bartolomeo – cambierà volto.

420mila euro il costo dell’intervento e, soprattutto, 45 giorni di lavori in una zona certamente trafficata nella quale la presenza di un cantiere certamente creerà dei disagi.

Si tratta di lavori annunciati da tempo deliberati in tutti gli aspetti tecnici durante l’odierna riunione di giunta. Per vedere gli operai a lavoro Bisognerà attendere la primavera o comunque il primo innalzamento utile delle temperature. L’area interessata comprende oltre a via Milano, viale Roosevelt, via Rezia, e in particolare il tratto attualmente in porfido all’altezza della chiesa di San Bartolomeo. “L’asfalto – si legge nel documento di Palazzo Cernezzi – rispetto al porfido, ammalorato in più punti, risulta più adatto all’elevato traffico della zona anche in considerazione dell’elevato numero di mezzi pesanti che passano ogni giorno”.

“Sì saranno lavori problematici per il traffico ma bisogna procedere” ha commentato il sindaco Alessandro Rapinese spiegando che nelle foto d’epoca che risalgono agli anni 60 la strada era già asfaltata e il porfido non c’era.

Si lavorerà di notte in viale Roosevelt, di giorno in via Rezia mentre per l’area di San Bartolomeo in parte di giorno e in parte di notte, ma il tratto e ampio e sarà comunque garantita la viabilità, seppur con carreggiata ridotta.

Il maxi intervento era stato annunciato insieme con la riasfaltatura di via Borgovico dopo i lavori per il rifacimento della rete dell’acquedotto. Anche in questo caso il progetto esecutivo c’è, si attendono temperature più miti per avviare il cantiere che in questo caso sarà notturno.