Riqualificazione dell’area esterna di via Balestra a Como. Aggiornato il documento di indirizzo alla progettazione che porta il quadro economico da 440mila a 520mila euro. Un unico lotto di interventi, unico sarà anche il progettista e intervento limitato alle aree esterne, circa 950 metri quadrati, cioè la parte di giardini e i fabbricati che costeggiano via Balestra e Palazzo Lucini.



L’esigenza dell’amministrazione resta quella di valorizzare l’intero compendio museale comunale con il più ampio progetto “Community, musei e comunità connessi per l’innovazione”. In particolare palazzo Lucini, l’ex chiesa delle Orfanelle e le aree esterne al compendio, comprese quelle che fino a poco tempo fa ospitavano la bocciofila, prima dello sfratto. E proprio la sede della bocciofila è ammalorata, necessità di una serie di interventi ed è privo di una serie certificazioni di conformità. Gli obiettivi dell’intervento sono: riqualificare l’area esterna di palazzo Lucini, realizzare spazi di aggregazione all’aperto per ospitare manifestazioni, concerti e spettacoli, abbattere le barriere architettoniche, mettere in sicurezza il compendio e dare nuova vita alle aree verdi.



Il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei lavori e dei collaudi entro il 2025. Entro questo mese il Comune punta a individuare il progettista, mentre entro maggio del prossimo anno sarà individuata una sola impresa esecutrice.