Ultima giornata del girone di andata di regular season di basket in carrozzina (nona di Serie A Fipic) e scontro al vertice tra l’imbattuta Santo Stefano Kos Group e l’inseguitrice Unipol Briantea84 Cantù. In palio il primo posto in classifica che significherebbe anche essere testa di serie per la prossima Final Four di Coppa Italia. Squadre in campo sabato 14 dicembre alle ore 15.30 sul parquet del PalaPrincipi di Porto Potenza Picena (Macerata).

“Affronteremo la squadra attualmente prima in classifica e imbattuta, tutti si aspettano una sfida di grande livello – ha commentato coach Josef Jaglowski – Per noi ogni gara è come se fosse una finale e quindi anche in questo caso faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Santo Stefano ha nel roster giocatori di prestigio, tra i migliori del nostro campionato, capaci di lottare sempre fino all’ultimo secondo. Credo nel nostro lavoro e nel supporto di tutti”.