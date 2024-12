Successo nel recupero di campionato per la Pallacanestro Cantù. La formazione brianzola ha superato ieri sera la Juvi Cremona per 87-78. Grazie a questa affermazione Cantù ha agganciato Cividale e Udine al secondo posto nella classifica di serie A2. Domenica big-match per la squadra di coach Nicola Brienza, che è attesa alle 18 dalla trasferta sul campo della capolista Rimini.

“La partita era iniziata bene, sulle ali dell’intensità della partita con l’Urania, ma poi siamo andati calando – ha commentato alla fine Nicola Brienza, tecnico della squadra canturina – Cremona è stata molto brava, soprattutto nel secondo quarto a prendere tiri nei primi 4-5 secondi e in transizione. Sapevamo che è il loro modo di giocare e nella prima frazione eravamo riusciti a rallentarli bene, poi quando noi siamo calati di intensità i nostri avversari sono stati bravi a punirci. Per noi era una sfida difficile perché abbiamo avuto defezioni, giocare senza Possamai e Burns e con Hogue che ha ancora pochi minuti nelle gambe non era facile. Ci siamo dovuti adattare. Ci siamo aggiustati meglio a livello difensivo dal terzo quarto in poi, giocando per tanti minuti con i nostri due “quattro” in campo. Era una gara importante da vincere, ci siamo riusciti. Ora cerchiamo di recuperare gli infortunati e ci prepariamo per Rimini, per cercare di disputare la miglior prestazione possibile”.