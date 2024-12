Sabato 14 dicembre alle 12 verrà presentato in centro città il restauro della scultura di Francesco Somaini, posta tra via Perti e via Vittorio Emanuele. Un evento organizzato dall’associazione ex alunni del Liceo Classico Volta. L’opera, posta sul muro della torre del palazzo comunale, ricorda la fondazione di Como nel 59 avanti Cristo. La partecipazione alla cerimonia è libera e aperta a tutta la cittadinanza.