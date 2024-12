Lunedì era fuggito all’alt di una pattuglia della guardia di finanza, per perdere poi il controllo della vettura e schiantarsi contro un’altra macchina in transito in via Borgovico. Dagli accertamenti effettuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Como, è emerso come l’uomo, di nazionalità italiana ma residente in Svizzera, aveva tentato di sfuggire alle pattuglie in quanto su di lui pendeva un ordine di carcerazione per reati fallimentari e truffa del Tribunale di Roma. L’uomo è stato trovato in possesso di 400.000 franchi nascosti all’interno di uno zaino. I militari hanno appurato che sul suo conto vi erano diverse cartelle esattoriali, maturate negli anni, per complessivi 1.800.0000 euro. L’uomo, dunque, è stato arrestato e i finanzieri hanno sequestrato i 400.000 franchi trovati sull’auto per il reato ipotizzato di riciclaggio.