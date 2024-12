Droga e spaccio nella camera di un bed&breakfast a Como: un 27enne e un 50enne rumeni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La volante, nel pomeriggio di ieri è intervenuta in un bed&breakfast di viale Varese, grazie alla segnalazione di un via vai sospetto di persone estranee al condominio. I poliziotti, dopo alcuni accertamenti, hanno individuato la stanza occupata dai due rumeni. Convinti anche dal forte odore che proveniva dall’interno della camera, sono entrati e sul piano cucina hanno trovato due involucri in carta contenenti 2,88 e 44,70 grammi di hashish, oltre a 220 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. I due sono stati arrestati.