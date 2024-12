Quasi 350 interventi dei vigili del fuoco in un anno per dissesti e frane da parte dei vigili del fuoco, con un picco nel mese di luglio a causa delle conseguenze delle alluvioni che hanno flagellato il territorio. Più di 400 operazioni per danni causati dall’acqua. Numeri che certificano una volta di più la fragilità del Comasco lo sa bene, anche se è alla guida del comando di via Valleggio da pochi mesi, il nuovo comandante Antonio Pugliano.

Dal lago alla montagna le emergenze da gestire sono diverse e necessitano di specifiche competenze e relativo addestramento.

Complessivamente sono stati circa 6mila gli interventi dei vigili del fuoco nell’ultimo anno: dagli incidenti stradali alla rimozione di ostacoli, dalle fughe di gas agli scoppi e naturalmente gli incendi. E proprio su questo fronte il comandante in occasione delle imminenti festività fa un appello: “Attenzione ai botti inesplosi, pericolosi per le persone e per l’ambiente”.