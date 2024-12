Sono 137 i progetti presentati per il bando “Collabora e Innova”, con il quale Regione Lombardia mette a disposizione 100 milioni di euro per promuovere le relazioni tra imprese, università e centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio.

L’obiettivo è favorire il trasferimento tecnologico e l’uso di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo. Soddisfatto l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, che dichiara: “Il gran numero di progetti presentati non può che renderci orgogliosi e mette in luce quanto questa misura vada incontro alle esigenze di imprese, università e centri di ricerca”.

“La maggior parte dei progetti – ha fatto sapere l’assessore – prevede attività sia di ricerca industriale sia di sviluppo sperimentale. Almeno 25 proposte – ha aggiunto – riguardano l’Intelligenza Artificiale”. E ancora: “61 dei progetti presentati rientrano nella sezione Salute e Life Science. A seguire, 22 riguardano Manifattura Avanzata, 21 la Sostenibilità, 15 Connettività e Informazione, 9 Nutrizione, 4 Smart Mobility e Architecture, 3 Cultura e Conoscenza, 2 Sviluppo Sociale”.

754 i partner coinvolti nelle diverse proposte, con un numero assoluto di soggetti partecipanti pari a 573. Le imprese partecipanti, invece, sono in totale 518. Anche le Università e gli istituti di ricerca lombardi “hanno risposto in modo positivo a questo bando”, conclude Fermi.