L’annunciata chiusura delle scuole Nazario Sauro di via Perti e Carluccio di via Volta a Como al centro di una riunione organizzata da Fratelli d’Italia. All’incontro hanno partecipato il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Molinari, il consigliere provinciale Claudio Ghislanzoni, la responsabile del Dipartimento Famiglia Paola Conti, e il coordinatore cittadino Sergio Zauli, oltre a rappresentanti delle famiglie e del Movimento Genitori Sauro e Carluccio Vincenzo Falanga e Teresa Minniti, che hanno illustrato le problematiche e gli effetti negativi che la chiusura delle scuole comporterebbe per il tessuto sociale ed educativo del territorio.

Durante la riunione è stata condivisa la campagna attivata su GoFundMe “No alla chiusura delle scuole di Via Perti e Via Volta”, che rappresenta uno strumento per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per sostenere le iniziative contro la chiusura.

“La chiusura di queste scuole – ha dichiarato Molinari – sarebbe una ferita per il nostro territorio. Le scuole sono un pilastro fondamentale della nostra comunità e dobbiamo fare tutto il possibile per garantire continuità e qualità nell’istruzione”.