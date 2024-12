Entrerà in vigore domani il nuovo codice della strada. Sospensione della patente e multe da un minimo di 250 euro per chi viene sorpreso con il cellulare alla guida, tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti e regole stringenti per chi usa il monopattino, che dovrà essere dotato di casco, targa e assicurazione.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si ha una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con doppia sanzione, detentiva e pecuniaria, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso supera 1,5 grammi per litro, è prevista la sanzione detentiva e pecuniaria e la sospensione della patente da uno a due anni.

Inasprimento per l’eccesso di velocità. Sanzione da 173 a 694 euro a chi supera di oltre 10 chilometri orari i limiti.

Salirà da uno a tre anni il divieto di guida delle auto “potenti” per i neopatentati, che non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t.

Infine, revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.