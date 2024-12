I carabinieri hanno arrestato a Fino Mornasco un 33enne residente in paese, sorpreso nella notte a rubare nei garage in via Adige. I residenti, allarmati da rumori sospetti, hanno chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri del radiomobile di Cantù hanno scoperto il sospetto ladro in azione. Aveva rubato attrezzatura da lavoro in due box e aveva probabilmente compiuto un terzo tentativo di furto in un condominio vicino. Le telecamere di sorveglianza lo hanno infatti ripreso mentre fotografava le biciclette. Processato con rito direttissimo, il 33enne è agli arresti domiciliari.