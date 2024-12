Assoluzione con formula piena in Corte d’Appello a Milano per l’ex sindaco e attuale vice di San Siro Claudio Raveglia e per il padre Sergio. I due erano accusati di concorso morale in bancarotta e concorso in bancarotta nell’ambito dell’indagine della guardia di finanza su operazioni immobiliari e compravendite di terreni poi destinati alla realizzazione di supermercati. L’inchiesta aveva portato a cinque arresti, compresi due ex assessori di Cantù. Condannati in primo grado, Claudio e Sergio Raveglia sono stati assolti in appello. “Sono stati anni davvero difficili – commenta il vice sindaco – Ringrazio chi ha sempre creduto in me e non ha mai dubitato della nostra innocenza”.