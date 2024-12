Tre marocchini sono stati arrestati per spaccio nei boschi di Lomazzo. L’operazione è stata portata a termine dalla guardia di finanza durante un vasto dispositivo di contrasto alla vendita della droga eseguito dalle fiamme gialle di Olgiate Comasco, dai baschi verdi e, dall’unità cinofila di ponte Chiasso, con l’elicottero della sezione aerea di Varese. Uno dei tre marocchini, tutti irregolari, era stato espulso ed era rientrato illegalmente in Italia. I tre hanno cercato di scappare, ma sono stati bloccati al termine di un inseguimento.

I finanzieri hanno sequestrato 190 grammi di cocaina, 40 di eroina e 90 di hashish, una pistola Beretta calibro 7.65 con 2 caricatori e 1.500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Smantellati nell’area alcuni bivacchi utilizzati dagli spacciatori. I tre marocchini sono stati arrestati per spaccio e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per immigrazione clandestina. Sono in carcere al Bassone.