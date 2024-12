Conto alla rovescia per la partita che il Como disputa domani alle 18 allo stadio Sinigaglia contro una Roma con il morale alto, dopo le recenti vittorie in campionato e in Europa. Nella conferenza stampa di presentazione mister Cesc Fabregas ha fatto il punto. Torna a disposizione Sergi Roberto; ci sarà anche Alieu Fadera, che era in forte dubbio. Assenti, invece, il difensore Marco Sala, l’esterno Alberto Moreno e il centrocampista Maximo Perrone.