I rappresentanti della Onlus di Confartigianato Imprese Como “Per Un Sorriso” hanno consegnato un contributo alla struttura canturina Cascina Cristina-Abilitiamo Autismo. Nell’occasione era presente anche Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità.

Cascina Cristina di Cantù è un polo territoriale e multifunzionale per la presa in carico di giovani adulti con disturbi dello spettro autistico. Un progetto che ha sopperito all’assenza di strutture nel canturino e nelle aree circostanti. Un modello pilota – spiegano i responsabili – e uno stimolo per la realizzazione di altre opere simili in Brianza, per rispondere ad un bisogno molto forte delle famiglie. L’inaugurazione è stata il 16 dicembre 2022.