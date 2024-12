Vittoria e primato in classifica nel torneo di serie A di basket in carrozzina; importante bottino per la Unipol Briantea84 Cantù. Nell’ultimo turno disputato al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena (Macerata), i biancoblù hanno sconfitto i padroni di casa del Santo Stefano Kos Group 62-49 (fin qui imbattuti in campionato), conquistando la vetta della classifica alla fine del girone di andata della regular season. Entrambe le squadre sono appaiate a 16 punti, determinante lo scontro diretto.

Una affermazione di rilievo per i comaschi che definisce anche gli accoppiamenti per la prossima Final Four di Coppa Italia a Porto Torres: Unipol contro Reggio Calabria in semifinale, dall’altra parte Santo Stefano e Porto Torres. Proprio contro i reggini si disputerà anche l’ultima partita del 2024, la prima del girone di ritorno, in programma sabato 21 dicembre alle ore 16 in Calabria.