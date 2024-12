Un uomo di 73 anni caduto nel lago mentre era in barca a vela è stato salvato dai vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto a Gravedona ed Uniti, poco prima delle 14. Recuperato in ipotermia, è stato trasportato in ospedale e fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’uomo è caduto in acqua dalla barca. Subito è scattato l’allarme. La guardia costiera ha attivato i vigili del fuoco, subito intervenuti a Gravedona. Il 73enne è stato individuato, raggiunto e recuperato. Per la permanenza nell’acqua fredda era in ipotermia. E’ stato portato a riva e affidato alle cure degli operatori del 118. Attivato anche l’elisoccorso, che è poi rientrato alla base.

Il 73enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona ed Uniti. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.