Violenta lite tra due immigrati ieri sera a Mozzate. Un uomo è stato ferito con un coltello al braccio sinistro. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate e fortunatamente non è in gravi condizioni. Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione, che è fuggito dopo aver ferito l’uomo con il quale stava discutendo.

L’aggressione è avvenuta attorno alle 22 di ieri in via Castiglioni. Sembra che i due extracomunitari, probabilmente entrambi ubriachi, abbiano iniziato a litigare, non è chiaro per quale motivo. La discussione è degenerata e uno dei due avrebbe impugnato un coltello e ferito l’altro al braccio. E’ stato chiesto l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Il ferito è stato portato all’ospedale di Tradate e i carabinieri di Mozzate hanno avviato le indagini per identificare l’immigrato fuggito e chiarire la dinamica dell’accaduto.