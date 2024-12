Autostrade per l’Italia segnala una corposa serie di chiusure notturne e deviazioni del traffico previste per questa settimana. Il motivo, lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Dalle 22 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 dicembre sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate Arese, verso Milano. Nella stessa notte, con orario 21-5, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”. Sarà inoltre chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. Nella stessa fascia oraria sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

Dalle 21 alle 24 di lunedì 16 dicembre sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 21 alle 22 di martedì 17 dicembre chi percorre la A8 Milano-Varese, da Varese verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.

Dalle 22 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 dicembre sulla A8 Milano-Varese saranno chiusi il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate Arese, verso Milano e lo svincolo di Origgio Ovest. Nella stessa notte, con orario 21-5, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

Dalle 23 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 dicembre sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo, verso Lainate.

Dalla mezzanotte alle 5 di martedì 17 dicembre sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata verso Lainate.

Dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 dicembre chi percorre la A8 Milano-Varese, da Milano verso Varese, verrà deviato obbligatoriamente sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A9, uscire a Uboldo e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano.

Dalle 21 di mercoledì 18 all’una di giovedì 19 dicembre sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

Dalle 21 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 dicembre chi proviene da Varese ed è diretto verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.

Dall’una alle 5 di giovedì 19 dicembre sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate.